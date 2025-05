Trump Media vai levantar US$2,5 bilhões para investir em bitcoin

(Reuters) - O Trump Media and Technology Group levantará cerca de US$2,5 bilhões para investir em bitcoin, informou a empresa de mídia social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, enquanto busca diversificar sua receita.

A empresa está levantando os fundos com a venda de US$1,5 bilhão em ações ao seu preço mais recente de fechamento e US$1 bilhão em notas conversíveis com um prêmio de 35%, disse a companhia em um comunicado.

O bitcoin será mantido no balanço patrimonial da Trump Media juntamente com o caixa existente e investimentos de curto prazo, que totalizaram US$759 milhões no final do primeiro trimestre. As plataformas de criptoativos Anchorage Digital e Crypto.com fornecerão custódia para as participações em bitcoin.