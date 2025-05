Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos são alvo de investigação da UE

BRUXELAS (Reuters) - Os sites de pornografia Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos serão investigados por suspeita de violação da lei de conteúdo online da União Europeia, informaram órgãos reguladores do bloco de países nesta terça-feira.

As empresas foram designadas em 2023 como plataformas online muito grandes de acordo com a Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige que companhias com essa característica façam mais para combater conteúdo ilegal em suas plataformas.

A Comissão Europeia disse que as empresas não cumpriram as regras que exigem que elas implementem medidas adequadas para proteger menores de conteúdo pornô.