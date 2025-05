Motorola Solutions vai comprar a Silvus Technologies por US$4,4 bilhões

(Reuters) - A Motorola Solutions informou nesta terça-feira que vai comprar a fabricante de rádios sem fio Silvus Technologies por US$4,4 bilhões.

Sob os termos do acordo, a Silvus tem o potencial de receber um "earn-out" de até US$600 milhões com base no seu desempenho comercial em períodos de doze meses - que encerram em 2027 e 2028.

A expectativa é de que a aquisição seja concluída no terceiro ou quarto trimestre deste ano.