'Pequenos parafusos' são obstáculos para iPhones serem feitos nos EUA

Especialistas disseram que Trump considerou a IEEPA como uma ferramenta econômica flexível e poderosa porque não está claro se os tribunais têm o poder de revisar a resposta do presidente a uma emergência declarada.

"Na visão do governo, contanto que ele promova o ritual de declarar uma emergência e a declare incomum ou extraordinária, não há nada que um tribunal possa fazer", disse Tim Meyer, professor de direito internacional da Duke University.

Em um processo movido por 12 Estados dos EUA que contestam as tarifas do "Liberation Day" de Trump no Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Manhattan, a corte analisa se a IEEPA pode ser usada para autorizar as tarifas.

Se o governo Trump vencer esse caso, "o presidente não terá problemas para inventar uma emergência como justificativa para impor tarifas sobre as importações de iPhone", disse Meyer.

Trump pode até mesmo simplesmente incluir os iPhones na emergência de déficit comercial que já serviu de base para as tarifas declaradas anteriormente, disse Meyer.

Mas transferir a produção para os EUA pode levar até uma década e resultar em iPhones custando US$3.500, disse Dan Ives, analista da Wedbush. O iPhone top de linha é vendido atualmente por cerca de US$1.200. "Acreditamos que o conceito da Apple produzir iPhones nos EUA é um conto de fadas que não é viável", disse Ives.