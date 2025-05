Nvidia vai lançar chip de IA mais barato para a China após restrições dos EUA, dizem fontes

Por Liam Mo e Fanny Potkin

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - A Nvidia vai lançar um novo chip de inteligência artificial para o mercado chinês com um preço significativamente mais baixo do que o modelo H20, que foi recentemente restringido, e planeja iniciar a produção em massa já em junho, disseram fontes com conhecimento do assunto.

A GPU, ou unidade de processamento gráfico, fará parte da nova geração de processadores de IA com arquitetura Blackwell da Nvidia e deverá ser vendida por US$6.500 a US$8.000, bem abaixo dos US$10.000 a US$12.000 cobrados pelo H20, de acordo com duas das fontes.