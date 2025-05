Trump alerta Apple sobre tarifas de 25% se iPhones não forem fabricados nos EUA

"Se esse não for o caso, uma tarifa de pelo menos 25% precisará ser paga pela Apple aos EUA."

Não está claro se Trump pode impor uma tarifa a uma empresa individual. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Apple está posicionando a Índia como uma base alternativa de fabricação em meio às tarifas de Trump sobre a China que levantaram preocupações com a cadeia logística e temores de preços mais altos do iPhone, informou a Reuters no mês passado.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)