Nvidia sinaliza planos para manter liderança em IA

A Nvidia trabalha com alguns dos maiores nomes da tecnologia de Taiwan, como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, que fabrica boa parte de seus chips. Entretanto, a infraestrutura da IA não seria possível sem as centenas de empresas taiwanesas, grandes e pequenas, que fornecem os componentes e o know-how de fabricação necessários para produção dos complexos sistemas de IA da Nvidia.

"O objetivo da Computex era reunir o ecossistema e a cadeia de suprimentos", disse Ian Cutress, analista-chefe da consultoria More Than Moore. Essa rede é necessária para dar suporte aos negócios anunciados no Golfo e que provavelmente serão feitos em outras partes do mundo nos próximos meses, disse Cutress.

O setor taiwanês abraçou Huang, que é visto como um herói nascido no local, vindo da histórica capital de Taiwan, Tainan, antes de migrar para os EUA quando tinha nove anos de idade.

Quando deixou o país de avião nesta sexta-feira, Huang já havia aparecido no palco ou em banquetes com quase todos os executivos de tecnologia proeminentes de Taiwan, incluindo o presidente Young Liu, da Foxconn, fabricante de servidores de IA, que o chamou de "líder da equipe de Taiwan".

O presidente-executivo da MediaTek, Rick Tsai, deu a Huang pedaços de goiaba em um saco plástico da barraca de frutas preferida do líder da Nvidia em Taipé durante um dos eventos do fabricante de chips.

A Solomon Technology, fornecedora de soluções de automação industrial e inspeção baseada em IA que usa as ferramentas de software da Nvidia, disse que trabalhar com a Nvidia é uma situação em que todos saem ganhando.