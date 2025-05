Games Workshop, criadora de Warhammer 40K, prevê receita anual recorde

"Embora o ano fiscal de 2006 deve ser um ano relativamente inativo em termos de ciclo de lançamento, o impulso principal é forte e há muito mais adiante", disseram analistas da Jefferies.

O analista da Peel Hunt também disse que as tarifas de importação dos EUA devem afetar o lucro da empresa em cerca de 10 milhões de libras (US$14 milhões), mas isso deve ser compensado gradualmente, sem mudanças significativas nas políticas de preços.

A empresa disse em janeiro que continua confiante no potencial de crescimento da América do Norte e está no caminho certo para operar 200 lojas na região até maio de 2025. A companhia vende suas caras miniaturas de jogos de guerra por meio de vendas diretas e lojas de varejo operadas por terceiros.

No ano passado, a Games Workshop fechou um acordo com a Amazon para adaptar o universo Warhammer 40k para o cinema e TV.

A companhia espera que a receita de licenciamento aumente cerca de 52%, para 50 milhões de libras, no atual ano fiscal, e prevê que o lucro operacional aumente 18,3%, para 210 milhões de libras.