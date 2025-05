Lenovo tem resultado bem abaixo do esperado e ações despencam

Por Che Pan e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - A Lenovo, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, anunciou nesta quinta-feira que o lucro do quarto trimestre fiscal caiu 64% - um resultado muito pior do que o esperado pelo mercado e que derrubou o valor das ações da companhia chinesa.

A queda no lucro deveu-se, entre outros fatores, à decisão de março do presidente dos EUA, Donald Trump, de dobrar as tarifas de importação de produtos chinesas.