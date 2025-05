Alphabet atinge máxima de quase 3 meses com atualizações de IA no Google

(Reuters) - As ações da Alphabet chegaram a subir 4% nesta quinta-feira, em alta pelo segundo dia consecutivo, com os investidores comemorando as atualizações de inteligência artificial da empresa controladora do Google, incluindo o lançamento do "Modo IA" para todos os usuários nos EUA.

Uma assinatura de US$249,99 por mês para seus usuários avançados de IA, anunciada em sua conferência anual de desenvolvedores, também aliviou as preocupações sobre o financiamento dos enormes custos de desenvolvimento de inteligência artificial da empresa.

Após a conferência, "estamos cada vez mais confiantes de que o Google pode proporcionar crescimento contínuo nas pesquisas e, ao mesmo tempo, aumentar a monetização, sugerindo melhorar a execução", escreveu o analista do Citi, Ronald Josey, em nota.