Plataforma de criptomoedas Binance faz integração com Pix

SÃO PAULO (Reuters) - A maior plataforma de criptomoedas do mundo, Binance, anunciou no final da terça-feira que integrou seu sistema de pagamentos com o Pix, permitindo pagamentos em reais por meio de moedas digitais e transferências de dinheiro no Brasil.

A companhia afirmou em comunicado à imprensa que, com a integração, os usuários da Binance no Brasil poderão fazer pagamentos e transferências diretamente de suas contas na plataforma de criptomoedas "para qualquer conta corrente ou estabelecimento" que aceite Pix.

"É a primeira vez que o Binance Pay é integrado a um sistema de pagamentos nacional no mundo", disse Guilherme Nazar, vice-presidente da Binance para América Latina, no comunicado. "Este lançamento torna criptomoedas mais acessíveis e úteis na vida cotidiana", acrescentou.