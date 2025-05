Microsoft move ação legal contra malware de roubo de informações Lumma Stealer

(Reuters) - A Microsoft disse nesta quarta-feira que sua Unidade de Crimes Digitais (DCU, na sigla em inglês) entrou com uma ação legal contra o Lumma Stealer na semana passada, após encontrar nos últimos dois meses quase 400.000 computadores Windows globalmente infectados pelo malware de roubo de informações.

O Lumma é capaz de roubar dados de vários navegadores e aplicativos, como carteiras de criptomoedas, e instalar outros programas maliciosos, disse a empresa em um blog.

O DCU da Microsoft ajudou na "remoção, suspensão e bloqueio de domínios maliciosos que formavam a espinha dorsal da infraestrutura do Lumma", por meio de uma ordem judicial do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte da Geórgia, disse o blog.