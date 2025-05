Google e empresa de IA devem enfrentar ação judicial movida por uma mãe sobre suicídio do filho, decide tribunal dos EUA

Por Blake Brittain

(Reuters) - O Google, da Alphabet, e a startup de inteligência artificial Character.AI devem enfrentar um processo judicial movido por uma mulher da Flórida que disse que os chatbots da Character.AI causaram o suicídio de seu filho de 14 anos, segundo decisão de uma juíza nesta quarta-feira.

A juíza distrital Anne Conway disse que as empresas não conseguiram demonstrar, em um estágio inicial do caso, que as proteções à liberdade de expressão da Constituição dos EUA impediam a ação judicial de Megan Garcia.