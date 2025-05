Waymo vai expandir frota de carros sem motorista em São Francisco após aprovação

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - A Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, recebeu aprovação do Estado norte-americano da Califórnia para expandir operações em mais áreas da Península de São Francisco e mais ao sul, incluindo San Jose.

A permissão da Waymo na Califórnia ocorre no momento em que a Tesla se prepara para lançar um serviço táxis-robôs em Austin, no Estado do Texas, no próximo mês. O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que a montadora expandirá o serviço para a Califórnia ainda este ano.

A Waymo pediu licença para expandir suas operações em março e recebeu 23 respostas em apoio e nenhum protesto das partes interessadas, disse a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia em comunicado.