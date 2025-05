Startup de robôs humanoides de futurista levanta investimento de US$100 milhões

A empresa dele, Beyond Imagination, será avaliada em US$500 milhões, e a Gauntlet Ventures será o único investidor da rodada.

A Beyond Imagination é co-fundada pelo cientista, empresário e cineasta Harry Kloor. A empresa desenvolveu um robô humanoide - o Beyond Bot - e modelos de IA que o acompanham e que pretende implantar em ambientes industriais, disse Oliver Carmack, cofundador da Gauntlet Ventures.

A empresa tem testado seus robôs e agora está procurando grandes companhias nas quais eles possam ser implantados, disse Carmack, acrescentando que escolheu apoiar a Beyond Imagination por causa de seu potencial na manufatura dos Estados Unidos e lidar com a projetada escassez global de mão de obra qualificada.

Grandes empresas de tecnologia, incluindo Nvidia, Meta e Tesla, juntamente com várias startups, estão correndo para fabricar robôs humanoides e estão apostando que os recentes avanços em IA também levarão a avanços em robôs e automação. Em outubro do ano passado, o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que "muito progresso" foi feito com seu robô humanoide, Optimus, que poderia realizar muitas tarefas diárias.

No entanto, o progresso dos robôs tem sido lento, pois os pesquisadores descobriram que os avanços da IA relacionados à linguagem que impulsionam o desenvolvimento de chatbots não ajudaram necessariamente na compreensão do mundo físico. Muitas empresas estão gastando enormes somas para coletar dados de treinamento do mundo real necessários para modelos de IA que possam ser instalados em robôs.

Além dos robôs humanoides, a Beyond Imagination também está desenvolvendo o Aura, que Kloor descreveu como um sistema operacional universal para fabricação inteligente, permitindo que humanos, robôs e máquinas antigas trabalhem juntos.