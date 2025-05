IA ultrapassa vírus como principal preocupação de segurança digital

Cerca de 52% dos pesquisados confirmaram terem sofrido violação de seus sistemas no ano passado, em comparação com 48% do levantamento anterior, e 97% das violações conhecidas foram divulgadas. A Arctic Wolf destacou esse fato como um progresso na conformidade normativa e na transparência de incidentes.

Os ataques significativos permanecem generalizados, com 70% das organizações sofrendo pelo menos um ataque digital significativo em 2024.

O malware e o comprometimento de emails comerciais foram os tipos de ataque mais comuns, relatados por 35% dos entrevistados, superando ransomware e filtração de dados (23%), de acordo com o relatório.

Além disso, a pesquisa apurou que quase dois terços (64%) dos ataques digitais significativos levaram a uma perda de produtividade que durou pelo menos três meses, afetando 45% das organizações em geral.

Para algumas empresas, as interrupções duraram ainda mais, com 24% das organizações sofrendo perdas de produtividade por seis meses ou mais.

O relatório destacou que mais da metade das organizações que sofreram um ataque significativo não havia implementado a autenticação multifatorial (MFA).