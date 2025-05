IA representa ameaça maior para trabalho das mulheres do que para homens

Os empregos nas áreas de mídia, software e finanças também estão na vanguarda da mudança, à medida que a IA generativa expande suas habilidades de aprendizado.

"Enfatizamos que essa exposição não implica a automação imediata de toda uma ocupação, mas sim o potencial para que uma grande parte de suas tarefas atuais seja realizada usando essa tecnologia", informou o relatório.

De acordo com o documento, os governos e as organizações de empregadores e trabalhadores deveriam pensar em como a IA pode ser usada para aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho.