Google apresenta melhorias de IA e assinaturas em evento anual para desenvolvedores

A empresa também apresentou sua visão para o mecanismo de busca do Google, que permitirá que os usuários façam desde consultas simples até pesquisas complexas, como analisar o que a câmera do smartphone vê ou buscar um ingresso para compra.

O Google afirmou ainda que pretende criar uma IA mais pessoal e proativa, que possa ligar para uma loja em nome do usuário ou enviar um teste prático gerado na hora a estudantes.

O presidente-executivo da empresa, Sundar Pichai, disse na conferência que a Alphabet também criará essa IA considerando seu custo. "Repetidamente, temos sido capazes de fornecer os melhores modelos com um ponto eficaz de preço", disse ele.

O aplicativo Gemini, assistente de IA do Google, agora tem mais de 400 milhões de usuários ativos mensais, segundo Pichai.

O Google também anunciou o "Plano AI Ultra" que, por US$249,99 mensais, oferece aos usuários limites mais altos de uso de IA e acesso antecipado a ferramentas experimentais, como o Project Mariner, uma extensão de navegador que pode automatizar toques no teclado e cliques do mouse, e o Deep Think, uma versão mais avançada do seu modelo de ponta Gemini.

Os anúncios desta terça-feira também incluíram novas atualizações do trabalho do Google para fornecer um "agente universal de IA", que pode executar tarefas em nome de alguém sem solicitação adicional e a apresentação de um novo modelo de IA chamado Veo 3, que gera vídeo e áudio para a criação de trechos de filmes mais realistas.