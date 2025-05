Qualcomm produzirá chips para data centers que se conectam com processadores da Nvidia

Por Stephen Nellis e Max A. Cherney

SÃO FRANCISCO/TAIPÉ (Reuters) - A Qualcomm disse nesta segunda-feira que vai produzir chips voltados para uso em data centers que usam tecnologia da Nvidia para se conectarem aos chips de inteligência artificial da Nvidia.

Os chips da Nvidia são dominantes no mercado de IA, mas sempre emparelhados com CPUs, um mercado tradicionalmente dominado pela Intel e pela AMD. A Nvidia entrou no mercado de CPUs por conta própria, projetando um chip que usa tecnologia da Arm Holdings para desenvolver sua própria CPU "Grace".