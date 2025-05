Nvidia anuncia software que criará marketplace para chips de IA baseados na nuvem

O Lepton eventualmente permitirá que desenvolvedores busquem chips da Nvidia localizados em países específicos para atender exigências de armazenamento de dados, disse Bjorlin. Também permitirá que empresas que já possuem alguns chips da Nvidia busquem outros para alugar de forma mais integrada.

A Nvidia não revelou qual será o modelo de negócios da nova plataforma de software, nem se cobrará comissões ou taxas dos desenvolvedores ou dos provedores de nuvem.

No entanto, Bjorlin disse que os desenvolvedores "continuarão mantendo seu próprio relacionamento com os provedores de computação subjacentes, já que contrataram diretamente com eles."

(Reportagem de Stephen Nellis em San Francisco e Max A. Cherney em Taipé; reportagem adicional de Wen-Yee Lee em Taipé)