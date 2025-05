Huawei lança primeiros notebooks com sistema operacional Harmony

"O laptop Harmony dá ao mundo uma nova opção", disse Yu Chengdong, chefe do grupo de negócios de consumo da Huawei, durante um evento de lançamento das novas máquinas. "Continuamos fazendo as coisas difíceis, mas as coisas certas."

O modelo básico do MateBook Fold, que não tem um teclado físico e oferece uma tela dupla OLED de 18 polegadas quando totalmente estendida, será vendido por 23.999 iuans (US$ 3.328). O modelo MateBook Pro, que usa um teclado de laptop convencional, tem preço a partir de 7.999 iuans.

Washington começou a restringir o acesso da Huawei à tecnologia dos EUA em 2019 alegando questões de segurança nacional, o que pressionou a empresa a desenvolver sua própria capacidade de criar e produzir chips e sistemas operacionais.

A Huawei disse que o HarmonyOS para computadores oferece atualmente mais de 150 aplicativos, incluindo o WPS Office, da Kingsoft, uma alternativa ao Office da Microsoft, e um aplicativo de edição de fotos da Meitu.

Até o final de 2024, mais de 7,2 milhões de desenvolvedores individuais estavam criando aplicativos para o HarmonyOS, que foi instalado em mais de 1 bilhão de dispositivos, incluindo smartphones e TVs, de acordo com a Huawei.

A empresa não revelou qual chip equipa os novos notebooks. Mas disse que os preços relativamente altos dos computadores são resultado do custo da nova tecnologia de fabricação do chipset.