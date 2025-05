Take-Two prevê receita do ano abaixo do esperado após atraso em "GTA VI"

A Take-Two teve prejuízo de US$3,5 bilhões durante o quarto trimestre fiscal como resultado da "atualização das expectativas de longo prazo", disseram os executivos da empresa. Mas eles esperam lançar 25 títulos durante o ano fiscal de 2027 e 2028, incluindo "GTA VI", acrescentaram.

A Take-Two tem outros games programados para o ano, como "Borderlands 4" e "Mafia: The Old Country", mas é improvável que esses lançamentos evitem o impacto do atraso de "GTA VI".

A empresa espera um faturamento entre US$5,9 bilhões e US$6 bilhões no ano fiscal de 2026, em comparação com as expectativas de US$6,46 bilhões do mercado, de acordo com uma média de estimativas de analistas compiladas pela Visible Alpha, que foram revisadas após o atraso de "GTA VI".

(Por Zaheer Kachwala)