Grupo que se opôs à reestruturação da OpenAI levanta preocupações sobre novo plano de renovação

San Francisco (Reuters) - Um grupo que se opôs à reestruturação da OpenAI escreveu, em uma carta esta semana, que o novo plano organizacional da startup ainda é insuficiente para proteger a criadora do ChatGPT de desenvolver tecnologias de inteligência artificial perigosas.

Na carta com a data de 12 de maio, enviada aos procuradores-gerais da Califórnia e de Delaware, os membros do grupo Not For Private Gain argumentaram que, embora o anúncio feito pela OpenAI no início deste mês de reduzir parte de sua reestruturação "possa ser um passo na direção certa", ele ainda não impede adequadamente que a OpenAI se desvie de sua missão original de garantir que a IA seja desenvolvida para o benefício da humanidade.

O grupo maior, composto por ex-funcionários da OpenAI e especialistas em IA como Geoffrey Hinton, escreveu uma carta inicial em abril se opondo ao plano de reestruturação da OpenAI para retirar o controle de sua entidade controladora sem fins lucrativos.