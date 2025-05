Gates diz que doará US$ 200 bilhões e acusa Musk de 'matar crianças mais pobres'

Bill Gates prometeu nesta quinta-feira doar quase toda a sua fortuna pessoal nas próximas duas décadas e disse que os mais pobres do mundo receberão cerca de US$200 bilhões por meio de sua fundação, em um momento em que os governos estão cortando a ajuda internacional.

Ele também criticou Elon Musk, o homem mais rico do mundo e figura-chave no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusando-o de "matar as crianças mais pobres do mundo" com enormes cortes no orçamento de ajuda humanitária dos EUA.

"A imagem do homem mais rico do mundo matando as crianças mais pobres do mundo não é bonita", disse Gates ao Financial Times. O Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Musk, levou à dizimação da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), que anteriormente forneceu bilhões em financiamento para tudo, desde vacinas para crianças até assistência alimentar emergencial.