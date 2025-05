Enquanto mercados questionam excepcionalismo dos EUA, bitcoin começa a brilhar

MUITO, MUITO CEDO

No entanto, ainda é muito cedo para dizer que o bitcoin rompeu seus laços com os desenvolvimentos macroeconômicos.

A correlação de 30 dias do Bitcoin com o S&P 500 caiu brevemente para 0,45 no início de abril, mas voltou a subir para 0,87, de acordo com os dados da Lseg, onde 1 indica que eles estão se movendo em sincronia.

E ainda está longe do recorde de alta em janeiro.

"Acho que, inevitavelmente, veremos períodos no futuro em que a correlação do bitcoin (com ativos de risco) aumentará novamente", disse McMillan, da IDX Advisors. "Mas o ponto principal é que ele está começando a assumir suas próprias características de negociação."