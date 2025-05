Empresa chinesa Baidu quer patentear IA para traduzir sons de animais

PEQUIM (Reuters) - A Baidu, proprietária do maior mecanismo de busca da China, registrou uma patente junto à Administração Nacional de Propriedade Intelectual do país propondo um sistema para converter vocalizações de animais em linguagem humana por meio de inteligência artificial (IA), de acordo com um documento publicado nesta semana.

Cientistas há muito tempo tentam decifrar a comunicação animal, e a patente da Baidu representa o mais recente esforço para utilizar a IA neste processo.

O documento afirma que o sistema coletará dados de animais, incluindo sons vocais, padrões comportamentais e sinais fisiológicos, que serão processados e compilados para uma análise de IA desenhada para reconhecer o estado emocional dos animais.