OpenAI planeja reduzir participação da Microsoft na receita após reestruturação, diz The Information

Em um acordo existente, a OpenAI concordou em compartilhar 20% de sua receita com a Microsoft até 2030, disse o Information.

A OpenAI disse a alguns investidores atuais e em potencial que deve compartilhar apenas 10% da receita com parceiros comerciais, incluindo a Microsoft, até 2030, disse a reportagem, citando documentos privados, acrescentando que a Microsoft quer ter acesso à tecnologia da OpenAI além de 2030.

Em janeiro, a Microsoft alterou alguns termos importantes de um acordo com a OpenAI após sua joint venture com a Oracle e o SoftBank Group do Japão para construir até US$500 bilhões em novos centros de dados de inteligência artificial nos Estados Unidos.

A Microsoft disse que tem "acordos de compartilhamento de receita que fluem em ambos os sentidos" com a OpenAI, com os principais elementos da parceria permanecendo em vigor durante a vigência do contrato até 2030.

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Microsoft e esperamos finalizar os detalhes dessa recapitalização em um futuro próximo", disse um porta-voz da OpenAI ao The Information.

A Microsoft preferiu não comentar a reportagem, enquanto a OpenAI não respondeu imediatamente a uma solicitação da Reuters para comentar o assunto fora do horário comercial.