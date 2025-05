Google identifica novo malware vinculado a grupo de hackers da Rússia

(Reuters) - O Google, da Alphabet, disse nesta quarta-feira que identificou um novo malware chamado "LOSTKEYS", vinculado ao grupo de hackers russo Cold River, que é capaz de roubar arquivos e enviar informações do sistema aos invasores.

O malware "marca um novo desenvolvimento no conjunto de ferramentas" do Cold River, disse Wesley Shields, pesquisador do Google Threat Intelligence Group, em um blog.

Malware é a abreviação de "malicious software" (software malicioso) e refere-se a qualquer programa ou código criado para prejudicar computadores, sistemas ou redes.