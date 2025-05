Disney tem salto no lucro com streaming e receita de parques temáticos

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - A Walt Disney teve resultado de primeiro trimestre acima do esperado pelo mercado, impulsionada por desempenho acima das expectativas em seus negócios com streaming e fortes números dos parques temáticos do grupo.

"Apesar das dúvidas sobre incertezas macroeconômicas ou o impacto da concorrência, estou animado com a força e a resiliência dos nossos negócios", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger.