OpenAI seguirá sob controle de organização sem fins lucrativos após mudança de planos

Anteriormente, esperava-se que a empresa mudasse para uma estrutura de governança com fins lucrativos, o que poderia ajudar a empresa apoiada pela Microsoft a oferecer participação acionária para reter os melhores talentos e atrair novos investidores que buscam mais retornos financeiros.

"Tomamos a decisão de manter o controle da organização sem fins lucrativos após ouvir líderes civis e conversar com os gabinetes dos Procuradores-Gerais da Califórnia e de Delaware. Estamos ansiosos para avançar com os detalhes deste plano em conversas contínuas com eles, a Microsoft e nossos recém-nomeados comissários para organizações sem fins lucrativos", afirmou a startup.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Krystal Hu)

REUTERS FDC