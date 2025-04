Fãs da Nintendo no Japão testam Switch 2 antes do lançamento

Os jogadores no evento de pré-lançamento começaram a formar fila do lado de fora do centro de convenções Makuhari Messe, perto de Tóquio, a partir do meio da manhã para jogar Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza e outros títulos no Switch 2.

Apesar da possibilidade de preços mais altos, há indicadores iniciais de uma forte demanda do consumidor pelo sucessor do Switch, que vendeu mais de 150 milhões de unidades desde 2017. A empresa disse na quarta-feira passada que recebeu 2,2 milhões de inscrições de interessados em terem a chance de comprarem o Switch 2 em pré-venda no Japão e que não conseguirá atender toda a demanda.

"Sinceramente, eu não achava que tinha chance. Todo mundo nas redes sociais estava dizendo que tinha perdido a oportunidade, então imaginei que eu também perderia", disse Hyuma Hashiguchi, de 28 anos, que ganhou na loteria e foi uma das primeiras a comprar o Switch 2.

A Nintendo está realizando eventos ao redor do mundo, incluindo Nova York, Berlim e Hong Kong, sobre o lançamento do novo console.

O Switch 2 será vendido por 49.980 ienes (US$ 350) para uma versão exclusivamente em japonês. Nos Estados Unidos, a Nintendo inicialmente suspendeu as pré-encomendas devido a preocupações com tarifas, mas posteriormente informou que manterá o preço em US$ 449,99. No Brasil, o aparelho estará disponível no início de junho, com a Nintendo divulgando preço a partir de R$4.500.

(Por Irene Wang e Tim Kelly)