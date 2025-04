Meta abre Threads para anunciantes em todo o mundo

A Meta, uma das maiores empresas de mídia social do mundo, obtém a maior parte de sua receita com publicidade, que financia seu investimento multibilionário em infraestrutura de inteligência artificial, enquanto compete pela liderança na tecnologia emergente de IA generativa.

No entanto, a intensificação da guerra comercial entre os EUA e a China representa uma ameaça à receita de publicidade, já que os profissionais de marketing buscam estabilidade antes de comprometer orçamentos sólidos. Apesar disso, alguns analistas acreditam que o Google e a Meta seriam os últimos a sofrer cortes nos gastos com publicidade.

Analistas da MoffettNathanson alertaram na terça-feira que o negócio de publicidade online da Meta pode sofrer um impacto de US$7 bilhões este ano devido à escalada das tensões comerciais, já que varejistas eletrônicos da China podem reduzir gastos.

No entanto, a base cada vez maior de usuários do Threads -- que ultrapassa 320 milhões de usuários por mês -- e a incerteza em torno de uma possível proibição do TikTok nos EUA podem fortalecer a capacidade da Meta de atrair anunciantes.

A empresa, que começou a testar este ano o lançamento de anúncios no Threads com marcas selecionadas nos EUA e no Japão, disse que, no lançamento global, os anúncios serão apresentados em mercados selecionados, antes de serem implantados em mercados adicionais.

A Meta divulga seus resultados do primeiro trimestre em 30 de abril.