Itália concorda com EUA em se opor a impostos "discriminatórios" sobre tecnologia

A Itália aplica uma taxa de 3% sobre a receita de transações na Internet para empresas digitais com vendas de pelo menos 750 milhões de euros (US$853,35 milhões), o que representa menos de 500 milhões de euros em receita para o Estado italiano a cada ano.

"Concordamos que um ambiente não discriminatório em termos de tributação de serviços digitais é necessário para permitir investimentos de empresas de tecnologia de ponta", disseram Roma e Washington após a visita de Meloni à Casa Branca na quinta-feira.

A declaração -- que também disse que Trump faria uma visita oficial à Itália em um futuro próximo -- não esclareceu se Roma havia se comprometido a eliminar o imposto.

Apesar do nível relativamente pequeno de receita que a medida gera em um país com gastos orçamentários totais superiores a 800 bilhões de euros, o imposto italiano sobre a web é uma questão espinhosa para Meloni.

Enquanto ela tem que lidar com a pressão dos EUA, os partidos de sua coalizão governista querem que ela aumente a pressão sobre as grandes empresas de tecnologia para garantir o financiamento necessário para adotar medidas caras sem sobrecarregar as frágeis finanças públicas da Itália, disseram fontes políticas.

O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse na quinta-feira que as negociações com os EUA sobre a tributação das grandes empresas de tecnologia devem ser conduzidas bilateralmente, e não por meio da UE, acrescentando que ele se reuniria com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na próxima semana em um encontro do G20.