Músicas geradas por IA representam 18% de todas as faixas da Deezer

Herault acrescentou que uma ferramenta de detecção lançada em janeiro está ajudando a empresa a filtrar faixas totalmente geradas por IA das recomendações algorítmicas para seus 9,7 milhões de assinantes.

O uso crescente da IA Generativa nos setores criativos desencadeou uma onda de ações judiciais, com artistas, autores e detentores de direitos acusando empresas de IA de usar material protegido por direitos autorais sem consentimento ou compensação para treinar seus modelos.

Entre os alvos estão as ferramentas musicais de IA Suno e Udio, que estão enfrentando ações judiciais do Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

As gravadoras, que representam artistas como Taylor Swift, Kendrick Lamar e Ed Sheeran, acusaram as startups de violação em massa de direitos autorais no ano passado por supostamente treinarem sistemas de IA com suas gravações.

A ferramenta de detecção da Deezer pode detectar os resultados da Suno e da Udio, segundo a plataforma de streaming.

Dezenas de músicos, incluindo Billie Eilish, Nicki Minaj e Stevie Wonder, também escreveram uma carta aberta no ano passado alertando que a música gerada por IA e treinada usando seu trabalho poderia "sabotar a criatividade" e afastar os artistas humanos.