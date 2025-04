Fornecedora de equipamentos para chips ASML alerta que tarifas prejudicam perspectivas

"No entanto, os recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza no ambiente macroeconômico", disse Fouquet em uma declaração de lucros trimestrais.

As reservas líquidas da ASML, o número mais observado no setor, ficaram abaixo das estimativas no primeiro trimestre, em 3,9 bilhões de euros (US$4,4 bilhões).

O grupo holandês está pronto para repassar a maior parte dos custos das tarifas aos clientes, disse o diretor financeiro Roger Dassen em teleconferência com jornalistas.

"Do nosso ponto de vista, o ônus das tarifas deve ser alocado de forma justa", disse Dassen. "Acreditamos que aqueles que as recebem nos Estados Unidos devem, portanto, ficar com a maior parte dessa alocação."

Dassen também disse que as operações da ASML nos EUA eram um trunfo por causa dos talentos locais, não das tarifas.

A ASML é a segunda maior fabricante de equipamentos semicondutores dos EUA, disse ele, com cerca de 20% de sua força de trabalho no país.