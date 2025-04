Telefônica Brasil conclui última etapa para migrar para regime de autorização

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil informou que assinou nesta sexta-feira o Termo Único de Autorização perante a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), concluindo a última etapa para migrar para o regime privado de Autorização do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC).

Anteriormente, a companhia, que opera sob a marca Vivo, trabalhava sob o regime de Concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC). A mudança é um pleito antigo do setor de telecomunicações, que alega que a alteração permite às operadoras focar investimentos em áreas que geram mais retorno ante as obrigações atuais de investimentos definidos pelos contratos de concessão.

(Por Paula Arend Laier)