Apple fretou 6 aviões para levar 1,5 milhão de iPhones antes de tarifaço

À medida que a Apple diversifica sua produção para além da China, ela posiciona a Índia para um papel fundamental. A Foxconn e a Tata, seus dois principais fornecedores no país, têm três fábricas no total, e mais duas estão sendo construídas.

A Apple gastou cerca de oito meses para planejar e estabelecer o desembaraço alfandegário acelerado em Chennai, e o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, pediu às autoridades que apoiassem a Apple, disse uma autoridade indiana sênior.

As remessas da Foxconn da Índia para os Estados Unidos aumentaram em valor para US$ 770 milhões em janeiro e US$ 643 milhões em fevereiro, em comparação com a faixa de US$ 110 milhões a US$ 331 milhões nos quatro meses anteriores, segundo dados alfandegários.

Mais de 85% das remessas aéreas de janeiro e fevereiro da Foxconn foram descarregadas em Chicago, Los Angeles, Nova York e São Francisco.

A Foxconn não se manifestou.

DEU TILT

