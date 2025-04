China censura conteúdos relacionados a tarifas nas redes sociais

O proeminente analista chinês Hu Xijin disse na quarta-feira que a equipe de Trump estava "realmente delirando".

"Eles estão em guerra não apenas com o mundo inteiro, mas também com as regras mais básicas da sociedade humana, de modo que suas chances de vitória são zero", disse Hu.

"Suas tarifas recíprocas serão pregadas no pilar da vergonha da história para que as gerações futuras riam delas."

(Reportagem de Farah Master e Jessie Pang, em Hong Kong; reportagem adicional de Eduardo Baptista, em Pequim)