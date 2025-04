Nintendo revelará detalhes de console Switch 2 nesta 4ª

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo deve revelar detalhes do console Switch 2 nesta quarta-feira, com o mercado aguardando um novo dispositivo com hardware atualizado que mantenha a forma e a função do antecessor.

O Switch já vendeu mais de 150 milhões de unidades, com atualizações de hardware e jogos de sucesso de franquias como "Super Mario" e "The Legend of Zelda" estendendo seu ciclo de vida.