Nintendo lançará Switch 2 em junho a US$449,99 nos EUA

"A julgar pelo nível de trabalho em andamento no balanço da empresa, a Nintendo provavelmente está almejando vendas de mais de 10 (milhões) de unidades no primeiro ano", escreveu o analista Minami Munakata, do Goldman Sachs, em nota.

Analistas apontam mudanças no setor, incluindo o aumento das assinaturas e a compatibilidade com versões anteriores dos consoles, como fatores que ajudam a suavizar o ciclo de atualização.

"A situação parece semelhante à transição do PS4 da Sony para o PS5, onde os lucros continuaram a se expandir amplamente sem nenhum ciclo de queda", escreveu Munakata, do Goldman.

As ações da Nintendo atingiram um pico em fevereiro e subiam mais de 10% no acumulado do ano.

"Achamos improvável que o novo hardware seja grande o suficiente para justificar o preço atual das ações", escreveu o estrategista de mercado Amir Anvarzadeh, da Asymmetric Advisors, em uma nota antes do anúncio.

(Reportagem de Sam Nussey)