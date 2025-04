Novo presidente da Intel diz a clientes para serem "brutalmente honestos" com empresa

Em seu discurso no evento "Vision", organizado pela Intel em Las Vegas, onde a empresa discutiu produtos com seus clientes, Tan disse que passou suas primeiras semanas no cargo reunindo-se com clientes e afirmou que a empresa havia ficado muito aquém das expectativas deles.

"Por favor, sejam brutalmente honestos conosco. É isso que espero de vocês nesta semana, e acredito que um 'feedback' duro é muito valioso", disse Tan.

Na segunda-feira, Tan prometeu repetidamente dar mais poder aos engenheiros da Intel, dizendo que novas ideias não tiveram "espaço para se desenvolver e crescer" na Intel nos últimos anos.

"Vamos realmente impulsionar algumas novas ideias, dando aos engenheiros liberdade para inovar a partir de dentro", disse Tan. "Meu fim de semana costuma ser repleto de muitos engenheiros e arquitetos. Eles têm ideias brilhantes, querem mudar o mundo, e é aí que me sinto animado para trabalhar com eles."

Tan disse que seu foco principal será recrutar e manter engenheiros.

"Perdemos muitos talentos. Essa é a minha principal prioridade: recrutar alguns dos melhores talentos do setor para que voltem e se juntem novamente à Intel", disse Tan.