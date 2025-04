Itaú vê tendência positiva para preço de criptos no médio e longo prazos

"No curto prazo, existe um risco sim, muito mais em relação ao mercado como um todo. Mas no médio prazo vemos boas perspectivas por essa questão de adoção institucional e que já acaba gerando esse catalisador de novos clientes do varejo", afirmou o executivo que comanda a unidade de negócio do Itaú Unibanco responsável pelo processo de transformação de ativos em representações digitais, os chamados tokens.

Nesta terça-feira, o bitcoin era transacionado a US$85.098,81, em alta de mais de 3%, mas contabilizava uma queda de 12% no acumulado do ano, após ter fechado 2024 com uma valorização de 120%. Em janeiro de 2025, a maior moeda digital do mundo renovou máxima histórica intradia, a US$109.071,86

Posicionamentos de governo mais favoráveis a moedas eletrônicas, entre eles os Estados Unidos, iniciativas de reserva nacional de bitcoin e regulações ficando mais claras também foram citadas por Antunes como mudanças significativas que apoiam perspectivas positivas quanto à evolução desse mercado em 2025.

O executivo citou que, no cenário de evolução global do mercado cripto, o Brasil tem se destacado como uma potência, em razão de aspectos como regulação evolutiva e crescente adoção dos ativos, além de infraestrutura e tecnologia mais avançada. "O Brasil já é reconhecido, sim, como líder dessa agenda de ativos digitais", afirmou, evitando dar detalhes sobre a operação de criptomoedas do Itaú.

O Itaú Unibanco começou a oferecer bitcoin e ethereum para negociação na sua plataforma de investimentos íon no final de 2023, ampliando para toda a sua base de clientes dentro do aplicativo do banco cerca de um ano depois. Os ativos digitais estão custodiados no próprio banco.