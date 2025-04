Efeito Ghibli: uso do ChatGPT atinge recorde após lançamento de recurso viral

A média de usuários ativos semanais ultrapassou a marca de 150 milhões pela primeira vez neste ano, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Similarweb.

"Adicionamos um milhão de usuários na última hora", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em uma publicação no X na segunda-feira, comparando isso com a adição de um milhão de usuários em cinco dias após o lançamento do ChatGPT, há mais de dois anos.

Os usuários ativos, a receita de assinaturas dentro do aplicativo e os downloads do app atingiram um recorde histórico na semana passada, de acordo com dados da SensorTower, após a empresa de IA lançar atualizações para seu modelo GPT-4o, que permitem capacidades avançadas de geração de imagens.

Os downloads globais do aplicativo e os usuários ativos semanais no aplicativo do ChatGPT cresceram 11% e 5%, respectivamente, em comparação com a semana anterior, enquanto a receita de compras dentro do aplicativo aumentou 6%, informou a empresa de inteligência de mercado.

No entanto, o chatbot enfrentou uma série de falhas e interrupções em pequena escala ao longo da última semana, à medida que lidava com o aumento do tráfego devido à popularidade de sua ferramenta de geração de imagens.

"Estamos controlando a situação, mas vocês devem esperar atrasos nos novos lançamentos da OpenAI, problemas técnicos e, às vezes, o serviço pode ficar lento enquanto lidamos com os desafios de capacidade", disse o cofundador da OpenAI nesta terça-feira.