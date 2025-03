United Airlines recebe aprovação dos EUA para primeiros aviões equipados com Starlink

A companhia aérea com sede em Chicago planeja adicionar a tecnologia wifi de alta velocidade a cerca de 40 jatos regionais por mês e espera que todos os 300 aviões do tipo sejam capazes de oferecer o serviço da Starlink até o final do ano. A United trabalhará com a Starlink para obter a aprovação da FAA para instalar equipamentos da empresa de satélites de Elon Musk em mais de 16 modelos de aeronaves operados pelo grupo.

O serviço Starlink WiFi será disponibilizado em todos os voos da empresa, informou a United no início deste ano, e será gratuito para os membros do programa MileagePlus.

No ano passado, a United assinou um acordo com a Starlink para fornecer serviços de internet a bordo em toda a sua frota de mais de 1.000 aeronaves nos próximos anos.