Receita da Huawei aumenta em 2024 no ritmo mais rápido em 5 anos, mas lucro cai

Em um comunicado à imprensa, a presidente rotativa e diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, Ren Zhengfei, disse que os resultados estavam de acordo com as previsões.

"Em 2024, toda a equipe da Huawei se uniu para enfrentar uma ampla gama de desafios externos", disse Meng.

A Huawei disse que continuará a abrir seus recursos de plataforma para parceiros do ecossistema e fornecerá aos desenvolvedores ferramentas e produtos em domínios que incluem seus produtos HarmonyOS, Kunpeng, Ascend e computação em nuvem.

A Huawei surgiu como um centro de inovação tecnológica chinesa em chips e sistemas operacionais em meio a uma guerra tecnológica sino-americana, com seus executivos dizendo anteriormente que a ação dos EUA havia empurrado a empresa para o "modo de sobrevivência".

Nos últimos meses, a empresa adotou um tom mais confiante, com o fundador Ren Zhengfei dizendo ao presidente chinês, Xi Jinping, em maio, que as preocupações da China com a falta de chips e sistemas operacionais desenvolvidos internamente haviam diminuído.

(Reportagem de Che Pan, em Pequim, e David Kirton, em Shenzhen)