Projeto chinês de chip cerebral acelera testes em humanos após primeiro sucesso

A NeuCyber, de propriedade estatal, tem ambições de realizar um teste ainda maior.

"No próximo ano, depois de obtermos a aprovação regulatória, faremos testes clínicos formais que incluirão cerca de 50 pacientes", disse Luo aos repórteres, à margem do Fórum Zhongguancun, voltado para a tecnologia, em Pequim. Ele não entrou em detalhes sobre o financiamento ou a duração dos testes.

A aceleração dos testes em humanos pela CIBR e pela NeuCyber pode fazer do Beinao No.1 o chip cerebral com o maior número de pacientes do mundo, destacando a determinação da China em alcançar os principais desenvolvedores estrangeiros do setor.

A empresa norte-americana Synchron, cujos investidores incluem os bilionários Jeff Bezos e Bill Gates, é atualmente a líder global em termos de testes em humanos, com 10 pacientes, seis nos Estados Unidos e quatro na Austrália. A Neuralink, de Musk, tem atualmente três pessoas com seu implante.

A Neuralink está trabalhando em chips cerebrais sem fio que são inseridos dentro do cérebro para maximizar a qualidade do sinal, enquanto seus rivais estão trabalhando em chips semi-invasivos, ou sistemas de interface cérebro-computador (BCI), que são colocados na superfície do cérebro. Embora isso sacrifique a qualidade do sinal, há menos risco de danos ao tecido cerebral e outras complicações pós-cirúrgicas.

Vídeos publicados pela mídia estatal chinesa neste mês mostraram pacientes que sofriam de algum tipo de paralisia usando o chip cerebral Beinao No. 1 para controlar um braço robótico para servir um copo de água, até mesmo transmitindo seus pensamentos para uma tela de computador.