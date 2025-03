Clientes da 23andMe podem ter dados genéticos vazados outra vez, temem EUA

Autoridades, incluindo o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, questionaram o que acontecerá com os dados genéticos coletados pela 23andMe. As políticas de privacidade da empresa dizem que os dados podem ser vendidos a outras empresas. Bonta pediu aos clientes da 23andMe que excluam seus dados genéticos.

Em 2023, hackers expuseram dados pessoais de quase 7 milhões de clientes da 23andMe em um período de cinco meses, causando um grande golpe na reputação da empresa e agravando seus problemas de crescimento. A violação gerou alarme entre os clientes preocupados com sua privacidade e com a forma como as empresas de testes de DNA lidam com seus dados.