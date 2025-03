Fundador de montadora de caminhões a hidrogênio diz que recebe perdão total de Trump

A Casa Branca e a Nikola não comentaram o assunto.

De acordo com os promotores federais, Milton enganou investidores ao afirmar que a Nikola havia montado uma picape "do zero", que havia desenvolvido suas próprias baterias, embora ele soubesse que as baterias eram compradas, e que teve sucesso inicial ao criar o caminhão "Nikola One", que ele sabia que não funcionava.

Milton foi condenado em outubro de 2022 por uma acusação de fraude e duas acusações de fraude eletrônica, e absolvido em uma acusação adicional de fraude de títulos.

No mês passado, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e buscará a venda de seus ativos.

(Por Disha Mishra)