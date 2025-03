CoreWeave, apoiada pela Nvidia, reduz oferta pública inicial nos EUA

"O modelo de negócios não parece fundamentalmente falho, mas isso sugere que os investidores estão recalibrando as avaliações da infraestrutura de IA", disse Lukas Muehlbauer, analista de pesquisa da IPOX.

A CoreWeave e alguns investidores existentes tinham como objetivo inicial vender 49 milhões de ações na oferta, com preços entre US$47 e US$55 cada, para levantar até US$2,7 bilhões. Isso teria avaliado a empresa em até US$32 bilhões.

O número de listagens de ações nos EUA, incluindo IPOs e negociações em bloco de ações, caiu para 187 nos primeiros três meses deste ano, ante 243 no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Dealogic até quarta-feira. O valor total dessas transações também caiu, passando de US$74,02 bilhões para US$63,48 bilhões.

A CoreWeave tinha uma dívida de cerca de US$8 bilhões no ano passado. A companhia também aluga seus 32 centrais de processamento de dados e alguns equipamentos, em vez de possuí-los, resultando em passivos de arrendamento operacional de US$2,6 bilhões.

No prospecto do IPO, a empresa disse que cerca de US$1 bilhão dos recursos do IPO serão usados para pagar dívida.

A CoreWeave ainda não teve lucro, e os investidores de IPOs nos últimos anos têm sido cautelosos ao apoiar empresas sem histórico de lucratividade.