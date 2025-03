Ubisoft cria subsidiária de 4 bilhões de euros com apoio da Tencent

A subsidiária contará com as equipes desenvolvedoras das franquias Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed e Far Cry, baseadas nas cidades de Montreal, Quebec, Sherbrooke e Saguenay, no Canadá, em Barcelona, na Espanha, e Sófia, na Bulgária, bem como o catálogo anterior e quaisquer novos jogos em desenvolvimento ou previstos para serem desenvolvidos.

"Com a criação de uma subsidiária dedicada que liderará o desenvolvimento de três de nossas maiores franquias e a integração da Tencent como investidora minoritária, estamos cristalizando o valor de nossos ativos, fortalecendo nosso balanço patrimonial e criando as melhores condições para o crescimento e o sucesso dessas franquias a longo prazo", disse o presidente-executivo da Ubisoft, Yves Guillemot, em comunicado.